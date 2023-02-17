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Giriş Tarihi: 17.2.2023 12:43 Son Güncelleme: 17.2.2023 12:46

Galatasaray İsmail Çipe ile yollarını ayırdı! Yeni takımı belli oldu...

Galatasaray İsmail Çipe ile yollarını ayırdı! Yeni takımı belli oldu...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen İsmail Çipe'nin yeni takımı TFF 1. Lig ekibi Dyorex Boluspor oldu.

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonuna kadar devam eden ancak kadro dışı olan İsmail Çipe, Boluspor ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

13 YIL SONRA AYRILIK
2010'dan bu yana Galatasaray'da olan ve U16'dan başlayarak her kademede forma giyen İsmail Çipe, 13 yıllık süreçte Bugsaşspor, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'a kiralık gitti.

Okan Kocuk'un dönmesi, altyapıdan ise Jankat Yılmaz'ın takıma katılmasıyla kadro dışı bırakılan Çipe'nin kısa süre içinde 1,5 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ALANYA'NIN DA LİSTESİNDEYDİ
İsmail Çipe, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de beklenen performansın altında kalan Alanyaspor'un da transfer listesinde yer alıyordu. Alanyaspor, kadrosunda Runarsson ile forma savaşına girebilecek bir kaleciye yer vermeyi planlıyor.

İSMAİL ÇİPE'NİN KARİYERİ
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsmail Çipe, sarı-kırmızılı kulüpte 17 maçta görev aldı ve kalesinde 27 gol gördü.

İsmail Çipe'nin kariyerinde Buğdaşspor, Tuzlaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Galatasaray takımları yer alıyor.

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Galatasaray İsmail Çipe ile yollarını ayırdı! Yeni takımı belli oldu...
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