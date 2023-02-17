Galatasaray İsmail Çipe ile yollarını ayırdı! Yeni takımı belli oldu...

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonuna kadar devam eden ancak kadro dışı olan İsmail Çipe, Boluspor ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

13 YIL SONRA AYRILIK

2010'dan bu yana Galatasaray'da olan ve U16'dan başlayarak her kademede forma giyen İsmail Çipe, 13 yıllık süreçte Bugsaşspor, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor'a kiralık gitti.

Okan Kocuk'un dönmesi, altyapıdan ise Jankat Yılmaz'ın takıma katılmasıyla kadro dışı bırakılan Çipe'nin kısa süre içinde 1,5 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ALANYA'NIN DA LİSTESİNDEYDİ

İsmail Çipe, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de beklenen performansın altında kalan Alanyaspor'un da transfer listesinde yer alıyordu. Alanyaspor, kadrosunda Runarsson ile forma savaşına girebilecek bir kaleciye yer vermeyi planlıyor.

İSMAİL ÇİPE'NİN KARİYERİ

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsmail Çipe, sarı-kırmızılı kulüpte 17 maçta görev aldı ve kalesinde 27 gol gördü.

İsmail Çipe'nin kariyerinde Buğdaşspor, Tuzlaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Galatasaray takımları yer alıyor.