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Giriş Tarihi: 17.2.2023 08:39

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Adım adım Süper Lig ekibine...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Adım adım Süper Lig ekibine...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Josef de Souza’yı Çin ekibi Beijing Guoan’a gönderen siyah-beyazlılar, N’Koudou’nun Güney ekibi ile yaptığı görüşmenin sonucunu bekliyor. Atiba’nın da lisansı dondurulabilir.

Beşiktaş; sol bek, sol kanat ve ön libero için görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadroda yer açıyor. Josef de Souza'nın ayrılığıyla yabancı oyuncu sayısı 14'e düşen siyah-beyazlılar, en az iki takviye daha yapmak istiyor. Bu nedenle Atiba'nın lisansının dondurulması güncelliğini koruyor.

Gönderilecek bir diğer isim ise Georges-Kevin N'Koudou olarak öne çıkıyor. Adana Demirspor'un görüşmelere başladığı Kamerunlu futbolcunun, Akdeniz ekibiyle anlaşmaya varması halinde gidişine izin verilecek ve böylelikle Kartal, sezon sonuna dek kalan 600 bin Euro'luk maaş yükünden de kurtulmuş olacak.

BEŞİKTAŞ İKİ GENCİ KİRALIK GÖNDERDİ

Beşiktaş sezon başında İstanbulspor'dan aldığı 21 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan'ı sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiraladı. Takımın altyapısında yetişen 21 yaşındaki Oğuzhan Akgün ise 1. Lig ekibi Sakaryaspor'a kiralandı. Emrecan bu sezon siyah-beyazlı formayla toplam 6 maça çıkmış, bir asist yapmıştı. Oğuzhan ise sadece kupada bir maçta görev almıştı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Adım adım Süper Lig ekibine...
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