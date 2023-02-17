Beşiktaş; sol bek, sol kanat ve ön libero için görüşmelerini sürdürürken bir yandan da kadroda yer açıyor. Josef de Souza'nın ayrılığıyla yabancı oyuncu sayısı 14'e düşen siyah-beyazlılar, en az iki takviye daha yapmak istiyor. Bu nedenle Atiba'nın lisansının dondurulması güncelliğini koruyor.

Gönderilecek bir diğer isim ise Georges-Kevin N'Koudou olarak öne çıkıyor. Adana Demirspor'un görüşmelere başladığı Kamerunlu futbolcunun, Akdeniz ekibiyle anlaşmaya varması halinde gidişine izin verilecek ve böylelikle Kartal, sezon sonuna dek kalan 600 bin Euro'luk maaş yükünden de kurtulmuş olacak.

BEŞİKTAŞ İKİ GENCİ KİRALIK GÖNDERDİ

Beşiktaş sezon başında İstanbulspor'dan aldığı 21 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan'ı sezon sonuna kadar Antalyaspor'a kiraladı. Takımın altyapısında yetişen 21 yaşındaki Oğuzhan Akgün ise 1. Lig ekibi Sakaryaspor'a kiralandı. Emrecan bu sezon siyah-beyazlı formayla toplam 6 maça çıkmış, bir asist yapmıştı. Oğuzhan ise sadece kupada bir maçta görev almıştı.

