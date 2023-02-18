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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Helal olsun Sneijder

Helal olsun Sneijder
G.SARAY'IN eski yıldızı Wesley Sneijder, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü söyledi. A Spor'a açıklamalarda bulunan Hollandalı, depremzedeler için ülkesinde forma giyen 18 takımın kaptanlarının pazubentleri ile imzalı formalarını aldığını ve bunların satışını gerçekleştireceklerini söyledi. Sneijder, "İtalya'ya da gideceğim. Orada farklı kulüp ve futbolcu arkadaşlarımla görüşüp, imzalı formalarını isteyeceğim. Beni geri çevireceklerini düşünmüyorum. Böylece Hollanda'da ulusal olarak başlattığımız bu projeyi uluslararası yardım kampanyasına çevireceğim. Türkiye'nin bende çok önemli bir yeri var. Beni nasıl karşıladıklarını ve ayrılırken de nasıl yolcu ettiklerini unutamam" dedi.

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Helal olsun Sneijder
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