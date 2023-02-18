Helal olsun Sneijder

G.SARAY'IN eski yıldızı Wesley Sneijder, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü söyledi. A Spor'a açıklamalarda bulunan Hollandalı, depremzedeler için ülkesindeforma giyen 18takımın kaptanlarınınpazubentleri ile imzalıformalarını aldığınıve bunların satışını gerçekleştireceklerini söyledi. Sneijder, "İtalya'ya da gideceğim. Orada farklı kulüp ve futbolcu arkadaşlarımla görüşüp, imzalı formalarını isteyeceğim. Beni geri çevireceklerini düşünmüyorum. BöyleceHollanda'da ulusalolarak başlattığımızbu projeyiuluslararası yardımkampanyasına çevireceğim. Türkiye'nin bende çok önemli bir yeri var. Beni nasıl karşıladıklarını ve ayrılırken de nasıl yolcu ettiklerini unutamam" dedi.