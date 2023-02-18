Helal olsun Sneijder

G.SARAY'IN eski yıldızı Wesley Sneijder, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü söyledi. A Spor'a açıklamalarda bulunan Hollandalı, depremzedeler içinsöyledi. Sneijder, "İtalya'ya da gideceğim. Orada farklı kulüp ve futbolcu arkadaşlarımla görüşüp, imzalı formalarını isteyeceğim. Beni geri çevireceklerini düşünmüyorum.Türkiye'nin bende çok önemli bir yeri var. Beni nasıl karşıladıklarını ve ayrılırken de nasıl yolcu ettiklerini unutamam" dedi.