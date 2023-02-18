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Giriş Tarihi: 18.2.2023 16:50

Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima, depremzedeleri unutmadı

DHA
Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima, depremzedeleri unutmadı

Japonya J1 Lig ekiplerinden Sanfrecce Hiroshima'da forma giyen futbolcular, ligin ilk haftasında oynanan Consadole Sapporo maçı öncesinde, depremzedeler için yardım topladı.

Japonya J1 Ligi'nin ilk haftasında Sanfrecce Hiroshima, sahasında Hokkaido Consadole Sapporo ile karşı karşıya geldi. Bir dönem ülkemizde Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'da görev alan Michael Skibbe'nin çalıştırdığı ve sezon başı kamp çalışmaları için geçtiğimiz ay Antalya'da kamp yapan Hiroshima Kulübü, ligin ilk haftasındaki maç öncesi Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşları unutmadı.

0-0 sona eren karşılaşma öncesinde Hiroshima ekibinin oyuncuları, karşılaşmadan önce yağmurlu havaya rağmen mücadeleyi izlemeye gelen yaklaşık 11 bin taraftardan depremzedeler için yardım topladı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin Yen'in toplandığı yardım çalışması, Hiroshima'nın önümüzdeki hafta iç sahada oynayacağı Albirex Niigata karşılaşmasında da devam edecek.

JAPON TARAFTARLARDAN ANLAMLI DESTEK
Öte yandan Hiroshima taraftarları da karşılaşma öncesi Türkiye'yi unutmadı. Taraftarlar, takım otobüsünün hemen arkasında toplanarak "Geçmiş olsun Türkiye" pankartı açarak Türkiye lehine tezahüratlarda bulundu.

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Japon ekibi Sanfrecce Hiroshima, depremzedeleri unutmadı
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