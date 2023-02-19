Brezilya’yı geri çevirmez

Rivaldo’dan, Jorge Jesus’un yeni adresi için çarpıcı bir iddia geldi: "Ancelotti'nin Real Madrid ile sözleşmesi var ve onu getirmek garanti değil. Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Fenerbahçe ile olan anlaşması bitince Brezilya'nın başına geçmeyi kabul eder"
Brezilya futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Rivaldo, geçtiğimizocak ayında İstanbul'u ziyaretetmiş, Fenerbahçe Teknik DirektörüJorge Jesus'la da bir görüşme gerçekleştirmişti. O anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Rivaldo, "Harika birteknik direktör ve insan. Alçak gönüllüve samimi biri. Tanrı onu hayatının heradımında korusun" yorumu yapmıştı.
HABERLER DOĞRU DEĞİL
Brezilyalı efsane, milli takımla ilgili açıklama yaparken, önemli bir iddia ortaya attı. Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirten Rivaldo, "Ancelotti ileMilan'da birlikte çalıştık. Oldukça deneyimlive milli takımın başına geçmesi inanılmazolur. Ancak Real Madrid ile sözleşmesi varve onu getirmek garanti değil" diye konuştu.
MİLLİ TAKIMI BİLİYOR
Rivaldo, Brezilya'da Flamengo ile LibertadoresKupası'nı kazanan Fenerbahçe'ninPortekizli hocasıyla ilgili ise şu değerlendirmeyiyaptı: "Jorge Jesus'u iyi birseçenek olarak görüyorum. Türkiye'de Fenerbahçeile sözleşmesi sezon sonunda bitecekve Brezilya Milli Takımı'nın başınageçmeyi kesinlikle kabuleder. Çünkü Brezilyafutboluyla iyi bir özdeşleşmesivar."