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Giriş Tarihi: 19.2.2023

Brezilya’yı geri çevirmez

Brezilya’yı geri çevirmez

Rivaldo’dan, Jorge Jesus’un yeni adresi için çarpıcı bir iddia geldi: "Ancelotti'nin Real Madrid ile sözleşmesi var ve onu getirmek garanti değil. Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Fenerbahçe ile olan anlaşması bitince Brezilya'nın başına geçmeyi kabul eder"

Brezilya futbolunun efsane isimleri arasında yer alan Rivaldo, geçtiğimiz ocak ayında İstanbul'u ziyaret etmiş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la da bir görüşme gerçekleştirmişti. O anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Rivaldo, "Harika bir teknik direktör ve insan. Alçak gönüllü ve samimi biri. Tanrı onu hayatının her adımında korusun" yorumu yapmıştı.

HABERLER DOĞRU DEĞİL
Brezilyalı efsane, milli takımla ilgili açıklama yaparken, önemli bir iddia ortaya attı. Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirten Rivaldo, "Ancelotti ile Milan'da birlikte çalıştık. Oldukça deneyimli ve milli takımın başına geçmesi inanılmaz olur. Ancak Real Madrid ile sözleşmesi var ve onu getirmek garanti değil" diye konuştu.

MİLLİ TAKIMI BİLİYOR
Rivaldo, Brezilya'da Flamengo ile Libertadores Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'nin Portekizli hocasıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Jorge Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Türkiye'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kesinlikle kabul eder. Çünkü Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var."

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