Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Derince Belediyespor'u satın aldı, Fenerbahçe'de oynayan oğlunu transfer etti
Giriş Tarihi: 19.2.2023 15:37

Derince Belediyespor'u satın aldı, Fenerbahçe'de oynayan oğlunu transfer etti

Derince Belediyespor’u satın aldı, Fenerbahçe’de oynayan oğlunu transfer etti

Derince Belediyespor’u satın alan Sakaryalı iş insanı Faruk Bayraktar, ilk hamle olarak Fenerbahçe’de oynayan oğlu Eren Bayraktar'ı transfer etti.

Sakaryalı iş insanı TFF 3. Lig ekiplerinden Derince Belediyespor'u satın aldı. Transfer yasağı bulunana kulübün yasağını kaldıran iş insanı Faruk Bayraktar, sürpriz bir transfer yaptı.

Oğlunu takımına transfer etti

Transfer yasağının kaldırılmasının ardından kulüpte yeni bir yapılanmaya giden Faruk Bayraktar ilk olarak Fenerbahçe altyapısında forma giyen oğlu Eren Bayraktar'ı transfer etti. 2004 doğumlu Bayraktar ilk kez profesyonel oldu.

Eren Bayraktar'ın performansı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon U19 Süper Ligi ve Rezerv Lig'de toplam 3 maça çıkan Eren Bayraktar 1 gol attı. Toplamda ise sarı-lacivertli formayla 25 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkısı var.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Derince Belediyespor, çıktığı 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 37 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Lider Yeni Mersin İdman Yurdu 47 puanda, ikinci sıradaki Yeni Orduspır 41 puanda ve üçüncü Karaköprü spor 38 puanda bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Fuat Oktay komutanın talimatını ilk kez anlattı: Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz!
"Deprem bölgesi riskli değilmiş" yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Deprem seziliyor mu?
Erken olmasına erken de...
Son dakika: 12. kez toplanan 'Altılı Koalisyon' deprem manipülasyonunu devam ettirdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
‘Baraj patladı kaçın...’
Altılı Masa puslu havada avlanmaya çalışıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Derince Belediyespor'u satın aldı, Fenerbahçe'de oynayan oğlunu transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA