Derince Belediyespor’u satın aldı, Fenerbahçe’de oynayan oğlunu transfer etti

Sakaryalı iş insanı TFF 3. Lig ekiplerinden Derince Belediyespor'u satın aldı. Transfer yasağı bulunana kulübün yasağını kaldıran iş insanı Faruk Bayraktar, sürpriz bir transfer yaptı.

Oğlunu takımına transfer etti

Transfer yasağının kaldırılmasının ardından kulüpte yeni bir yapılanmaya giden Faruk Bayraktar ilk olarak Fenerbahçe altyapısında forma giyen oğlu Eren Bayraktar'ı transfer etti. 2004 doğumlu Bayraktar ilk kez profesyonel oldu.

Eren Bayraktar'ın performansı

Fenerbahçe formasıyla bu sezon U19 Süper Ligi ve Rezerv Lig'de toplam 3 maça çıkan Eren Bayraktar 1 gol attı. Toplamda ise sarı-lacivertli formayla 25 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkısı var.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Derince Belediyespor, çıktığı 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 37 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Lider Yeni Mersin İdman Yurdu 47 puanda, ikinci sıradaki Yeni Orduspır 41 puanda ve üçüncü Karaköprü spor 38 puanda bulunuyor.