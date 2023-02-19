Loris Karius mecburen oynayacak! 2 yıl sonra forma şansı doğdu

İngiltere'de bu sezonki performansıyla zirve yarışına ortak olan Newcastle United'ın kupa finalinde kaleci sorunu ortaya çıktı. 26 Şubat'taki Lig Kupası finali öncesi oynanan Liverpool maçında kaleci Nick Pope, kırmızı kart görmesiyle cezalı duruma düştü. Takımın ikinci kalecisi Martin Dubravka ise Manchester United formasıyla kupada oynadığı için statü gereği maça çıkamayacak. Bu durumda takımın üçüncü kalecisi konumunda olan Loris Karius'un kaleyi devralması bekleniyor.

Karius'a forma verilmesi durumunda ise Alman kaleci Newcastle formasıyla ilk kez sahaya çıkmış olacak. 2022 Eylül'ünde Newcastle'a imza atan Karius, 2 yıldır resmi bir maçta yer almaması nedeniyle Newcastle teknik ekibi ciddi bir kararsızlık yaşıyor. Karius'un oynamaması durumunda ise Newcastle'ın ikinci takımının kalesini bu sezon sadece 1 maçta koruyan Mark Gillespie'ın forma giymesi bekleniyor.