Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Loris Karius mecburen oynayacak! 2 yıl sonra forma şansı doğdu
Giriş Tarihi: 19.2.2023 14:10

Loris Karius mecburen oynayacak! 2 yıl sonra forma şansı doğdu

Loris Karius mecburen oynayacak! 2 yıl sonra forma şansı doğdu

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester United'la karşı karşıya gelecek olan Newcastle United'da 2 yıldır resmi maça çıkmayan Loris Karius'un sezonun en kritik sınavında forma giymesi gündeme geldi.

İngiltere'de bu sezonki performansıyla zirve yarışına ortak olan Newcastle United'ın kupa finalinde kaleci sorunu ortaya çıktı. 26 Şubat'taki Lig Kupası finali öncesi oynanan Liverpool maçında kaleci Nick Pope, kırmızı kart görmesiyle cezalı duruma düştü. Takımın ikinci kalecisi Martin Dubravka ise Manchester United formasıyla kupada oynadığı için statü gereği maça çıkamayacak. Bu durumda takımın üçüncü kalecisi konumunda olan Loris Karius'un kaleyi devralması bekleniyor.

Karius'a forma verilmesi durumunda ise Alman kaleci Newcastle formasıyla ilk kez sahaya çıkmış olacak. 2022 Eylül'ünde Newcastle'a imza atan Karius, 2 yıldır resmi bir maçta yer almaması nedeniyle Newcastle teknik ekibi ciddi bir kararsızlık yaşıyor. Karius'un oynamaması durumunda ise Newcastle'ın ikinci takımının kalesini bu sezon sadece 1 maçta koruyan Mark Gillespie'ın forma giymesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Fuat Oktay komutanın talimatını ilk kez anlattı: Gerekirse ölüme gideceksiniz ama gideceksiniz!
"Deprem bölgesi riskli değilmiş" yalanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yanıt
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Son dakika: Kahramanmaraş Göksun'da 5.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika: 12. kez toplanan 'Altılı Koalisyon' deprem manipülasyonunu devam ettirdi
Deprem seziliyor mu?
Erken olmasına erken de...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Altılı Masa puslu havada avlanmaya çalışıyor
‘Baraj patladı kaçın...’
ARKADAŞINA GÖNDER
Loris Karius mecburen oynayacak! 2 yıl sonra forma şansı doğdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA