Manchester United evinde farklı kazandı

Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Leicester City'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip, 25. ve 56. dakikalarda Marcus Rashford, 61. dakikada Jadon Sancho'nun ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Tüm kulvarlarda 24'üncü kez ağları sarsan Rashford, Manchester United formasıyla bir sezon içindeki gol rekorunu şimdiden kırdı.

Bu sonuçla 49 puana yükselen Manchester United, 54 puanlı Arsenal ve 52 puanlı Manchester City'nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Leicester City ise 24 puanla 14. sırada kaldı.