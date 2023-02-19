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Giriş Tarihi: 20.2.2023 01:41

Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı maçı kazandı

AA
Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder’in gol attığı maçı kazandı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Olimpik Marsilya, geriye düştüğü maçta deplasmanda Toulouse'u 3-2 yendi.

Ligue 1'de 24. haftanın kapanış karşılaşmasına iyi başlayan ev sahibi Toulouse, 3. dakikada Thijs Dallinga'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Olimpik Marsilya, 52. dakikada Chancel Mbemba, 59. dakikada milli oyuncu Cengiz Ünder ve 78. dakikada Nuno Tavares'in ağları sarsmasıyla 3-1 öne geçti. Toulouse, 87. dakika Ado Onaiwu'nun golüyle skoru 3-2'ye getirmesine rağmen beraberlik çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Ligde 52 puanla ikinci sırada yer alan Olimpik Marsilya, şampiyonluk yarışındaki rakibi lider Paris Saint-Germain'le arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. 32 puanlı Toulouse ise 11. sırada kaldı.

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Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı maçı kazandı
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