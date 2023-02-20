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Giriş Tarihi: 20.2.2023 16:35 Son Güncelleme: 20.2.2023 16:41

Martin Skrtel depreme duyarsız kalmadı! “Geçmiş olsun Türkiye

İHA
Martin Skrtel depreme duyarsız kalmadı! “Geçmiş olsun Türkiye”

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de forma giyen Slovak savunmacı Martin Skrtel, Türkiye’de yaşanan depreme duyarsız kalmadı. Depremzedelere yardımında bulunan Martin Skrtel, Türk halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Türkiye'ye gelen Martin Skrtel, hem takım olarak hem de bireysel olarak depremzedelere yardım desteğinde bulunduğunu söyledi.

Yaşanan depremleri büyük bir trajedi olarak tanımlayan Martin Skrtel; "5 yıldan beri burada yaşıyorum ve ben, eşim ailem bu ülkeyi, insanlarını seviyoruz. Sempatimi göstermek istiyorum. Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Biz Türkiye'yi seviyoruz. Şu an tüm dünya bir araya geldi ve yardım ediyorlar. Bizde takım olarak desteğimizi veriyoruz. Ben ve Slovakya'dan bir arkadaşım ihtiyaç yardımı yapıp depremden etkilenenlere gönderdik. Evet, durum çok zor. Hepimiz için zor. Hepimiz bir daha bunun olmamasını diliyoruz. Gerçekten üzgünüm, birçok insan öldü. Pek çok kent yıkıldı, bu büyük bir trajedi. Bunun için gerçekten üzgünüm" diye konuştu.

8 yıl Liverpool forması da giyen Martin Skrtel, başarılarla dolu kariyeri boyunca 617 maça çıktı ve 35 gol 12 asist üretti. Skrtel 37 yaşında futbolu bıraktı.

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Martin Skrtel depreme duyarsız kalmadı! “Geçmiş olsun Türkiye”
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