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Giriş Tarihi: 20.2.2023 12:29

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi

AA
MKE Ankaragücü’nde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sedat Ağçay getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevi takımda yardımcı antrenörlük yapan Sedat Ağçay'a verildi.

Futbolu MKE Ankaragücü'nde 2020 yılında bırakan Ağçay, o dönemden bu yana kulüpte görev alıyor. Sedat Ağçay, son olarak teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenmişti.

Lige Mustafa Dalcı yönetiminde başlayan ve son olarak Ömer Erdoğan'la devam eden MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay, başkent ekibinde bu sezon görev alacak üçüncü teknik adam olacak.

BEŞ TAKVİYE YAPILDI
MKE Ankaragücü, ara transfer döneminde şu ana kadar 4'ü yabancı 5 isme imza attırdı.

Sarı-lacivertliler, deneyimli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra Bosna Hersekli orta saha Andrej Dokanovic'i, Kongolu santrfor Bevic Moussiti-Oko'yu, Angolalı ofansif orta saha Milson'u ve Fransız sağ bek Enock Kwateng'i transfer etti.

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