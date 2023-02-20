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Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:07

Orkun Kökçü Hollanda'nın dev takımlarını karşılaştırdı! "Bana Feyenoord gibi halkın takımı yakışıyor"

Orkun Kökçü Hollanda’nın dev takımlarını karşılaştırdı! Bana Feyenoord gibi halkın takımı yakışıyor

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord forması giyen milli yıldız oyuncumuz Orkun Kökçü, Ajax-Feyenoord karşılaştırması için açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, "Ajax büyük takım, orada oynamak kolay. Bana Feyenoord gibi halkın takımı yakışıyor" ifadelerini kullandı.

Hollanda Ligi'nin önemli ekiplerinden Feyenoord'ta forma giyen Orkun Kökçü, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımda kaptanlık yapan milli futbolcu, Feyennord'u Ajax ile karşılaştırdı. Orkun Kökçü ayrıca, bir dönem Fenerbahçe'de de oynamış olan Hollandalı süperstar Robin Van Persie ile bir anısını paylaştı.

"VAN PERSİE YANIMA GELDİ VE 'GÜÇLÜ OLMAK YETMEZ' DEDİ"
Robin van Persie ile aynı takımda yer alan Orkun Kökçü, şu açıklamayı yaptı: "İlk başlarda saha içinde çok fazla hızlı değildim. Antrenörüm de bunu gördü ve Avusturya'daki kampımızda bir toplantı yaptık. Toplantı sırasında Robin van Persie yanıma geldi ve 'güçlü olmak yetmez, antrenör desteğiyle daha iyi olacağını aklından çıkarma' dedi"

"SLOT BENİM İÇİN ÇOK ŞEY YAPTI"
Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot tarafından kaptanlık pazubandı alan Orkun, "Slot benim için çok şey yaptı. Benim karakterimi anlamayı başardı. Harika futbol oynamamıza izin veriyor. Bana kendimden en iyi şekilde nasıl yararlanacağımı öğretti" dedi.

"KÜFÜR EDENLER, İYİ OYNADIĞINIZ ZAMAN DA DELİ GİBİ SEVİNİYOR"
Orkun Kökçü, zaman zaman taraftardan gelen sert tepkilere de değindi. Milli oyuncu, "Ben de küçükken babamla birlikte tribünlerde yer alırdım. Feyenoord'da çok fanatik taraftarlar var. Yapılan küfürler bir eleştiri değildir. Küfür edenler iyi oynadığınız zaman da deli gibi seviniyorlar ve en iyisi olduğunuzu düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

"FEYENOORD GİBİ HALK KULÜBÜ BANA DAHA ÇOK YAKIŞIYOR"
Orkun Kökçü son olarak Hollanda'nın iki köklü kulübü Ajax ve Feyenoord'u kıyasladı. Orkun, "Okulda neredeyse tüm sınıf arkadaşlarım Ajax'ı tutuyordu. Tabii ki Ajax büyük bir kulüp, birçok şey kazandı. Ajax için oynamak kolay ama Feyenoord gibi bir halk kulübü bana daha çok yakışıyor" ifadelerini kullandı.

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Orkun Kökçü Hollanda'nın dev takımlarını karşılaştırdı! "Bana Feyenoord gibi halkın takımı yakışıyor"
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