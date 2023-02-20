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Giriş Tarihi: 20.2.2023 13:49

Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor

İHA
Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor

İtalya Serie A’da zirvede yer alan Napoli’de bu sezon atılan 56 golün 40’ına Khvicha Kvaratskhelia ve Victor Osimhen doğrudan katkı sağladı.

İtalya Serie A'da topladığı 62 puanla liderliğini sürdüren Napoli'de Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia ile Nijeryalı forvet Victor Osimhen performanslarıyla göz dolduruyor.

Napoli'nin son olarak Sassuolo'yu 2-0 yendiği karşılaşmada galibiyeti getiren golleri atan Kvaratskhelia ve Osimhen, mavi-beyazlıların bu sezon ligde kaydettiği 56 golün 40'ına direkt katkı sağladı.

OSİMHEN GOL KRALLIĞINDA, KVARATSKHELİA ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE
Napoli'nin Nijeryalı forveti Victor Osimhen bulduğu 18 golle Serie A'nın gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. 23 yaşındaki futbolcunun ligde 3 de asisti bulunuyor. Gürcü genç yıldız Khvicha Kvaratskhelia ise bu sezon ligde 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi. 21 yaşındaki futbolcu, verdiği 9 gol pasıyla da asist krallığının en üstünde bulunuyor.

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Osimhen ve Kvaratskhelia Napoli’yi sırtlıyor
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