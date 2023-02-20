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Giriş Tarihi: 20.2.2023 13:38 Son Güncelleme: 20.2.2023 13:42

Rafael Benitez'den İstanbul itirafı!

Rafael Benitez’den İstanbul itirafı!

Futbol dünyasının başarılı hocalarından Rafael Benitez, İngiliz Guardian gazetesine bir röportaj verdi. 62 yaşındaki deneyimli teknik direktör, Carlo Ancelotti ve unutulmayan Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul finali hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile yakaladığı başarılarla futbol tarihine damga vuran hocalardan bir tanesi olan İspanyol hoca Rafael Benitez, İngiliz The Guardian gazetesine bir röportaj verdi.

"KONUŞMAKTAN HOŞLANMIYORUM"

62 yaşındaki deneyimli hoca, Real Madrid'in hocası Carlo Anceloti ve 2005'teki Şampiyonlar Ligi finali için çok çarpıcı sözler söyledi. Ancelotti ile yaşadığı rekabetle ilgili konuşan Rafael Benitez şunları söyledi: "Carlo Ancelotti'yi gördüğümde bunun hakkında pek konuşmuyoruz, O bunun hakkında konuşmaktan hoşlanmıyor ve ben de iki yıl sonraki final hakkında konuşmaktan hoşlanmıyorum. Atina'da daha iyiydik ve kazanamadık; İstanbul'da harika bir takımları vardı. Futbol budur."

Deneyimli hoca, "Tartışmaya açık olmayan bir şey de, İstanbul'un duygusal açıdan tarihteki en iyi Avrupa Kupası finali olduğu ve muhtemelen daha uzun yıllar da öyle kalacağıdır." dedi.

"FAVORİM NAPOLİ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki favorisini de açıklayan deneyimli hoca, bu sezon eski takımı da olan Napol'yi favori gördüğünü ifade etti.

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Rafael Benitez'den İstanbul itirafı!
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