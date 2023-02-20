Rafael Benitez’den İstanbul itirafı!

"KONUŞMAKTAN HOŞLANMIYORUM"

62 yaşındaki deneyimli hoca, Real Madrid'in hocası Carlo Anceloti ve 2005'teki Şampiyonlar Ligi finali için çok çarpıcı sözler söyledi. Ancelotti ile yaşadığı rekabetle ilgili konuşan Rafael Benitez şunları söyledi: "Carlo Ancelotti'yi gördüğümde bunun hakkında pek konuşmuyoruz, O bunun hakkında konuşmaktan hoşlanmıyor ve ben de iki yıl sonraki final hakkında konuşmaktan hoşlanmıyorum. Atina'da daha iyiydik ve kazanamadık; İstanbul'da harika bir takımları vardı. Futbol budur."