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Giriş Tarihi: 21.2.2023 10:18 Son Güncelleme: 21.2.2023 10:50

Paris St Germain'de Neymar şoku! Sahayı sedyeyle terketmişti...

Paris St Germain’de Neymar şoku! Sahayı sedyeyle terketmişti...

Paris St Germain ile Lille 19 Şubat pazar günü karşı karşıya gelmişti. Gol düellosunun yaşandığı mücadeleyi PSG 4-3'lük skorla kazanırken, Neymar'dan kötü haber geldi .Brezilyalı yıldızın sahalardan 3-4 hafta uzak kalacağı açıklandı.

Fransa Ligi'nde Lille'i son saniyede Lionel Messi'nin golüyle 4-3 mağlup eden Paris Saint-Germain'e kötü bir haber geldi. Le Parisien'de yer alan habere göre, söz konusu maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Neymar'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Brezilyalı yıldızın, ilk yapılan kontrollerde bağlarında kısmı yırtık tespit edildiği belirtildi. Neymar'ın, ayrıca Bayern Münih'e karşı 8 Mart'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş karşılaşmasına yetişmesinin uzak bir ihtimal olduğu vurgulandı.

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Paris St Germain'de Neymar şoku! Sahayı sedyeyle terketmişti...
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