Paris St Germain’de Neymar şoku! Sahayı sedyeyle terketmişti...

Fransa Ligi'nde Lille'i son saniyede Lionel Messi'nin golüyle 4-3 mağlup eden Paris Saint-Germain'e kötü bir haber geldi. Le Parisien'de yer alan habere göre, söz konusu maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Neymar'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Brezilyalı yıldızın, ilk yapılan kontrollerde bağlarında kısmı yırtık tespit edildiği belirtildi. Neymar'ın, ayrıca Bayern Münih'e karşı 8 Mart'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ikinci tur rövanş karşılaşmasına yetişmesinin uzak bir ihtimal olduğu vurgulandı.