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Giriş Tarihi: 21.2.2023 15:49

Real Madrid'in onursal başkanı Amancio Amaro Varela vefat etti

AA
Real Madrid’in onursal başkanı Amancio Amaro Varela vefat etti

İspanya'nın Real Madrid Kulübünün onursal başkanı 83 yaşındaki Amancio Amaro Varela hayatını kaybetti.

Real Madrid'de 1962-1976 yıllar arasında forma giyen, 6 Avrupa Kupası, 9 lig şampiyonluğu ve 3 İspanya Kupası kazanan Amancio Amaro Varela, 14 sezonda 471 maçta oynamış ve 155 gol atmıştı.

Madrid kulübünün efsane isimlerinden biri olan Amaro'ya, İspanyol spor dünyasına verdiği katkılardan dolayı hükümet tarafından üstün liyakat madalyası verilmişti.

Real Madrid Kulübü, Amaro'nun naaşının Santiago Bernabeu Stadı'nda şeref tribününe konulacağını ve yarın öğlene kadar ziyarete açık tutulacağını açıkladı.

Amaro'nun vefatından dolayı Barcelona Kulübü ve futbol dünyasından çok sayıda ünlü isim başsağlığı mesajı yayımladı.

Diğer yandan Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak Liverpool-Real Madrid maçı öncesinde Amaro'nun anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı ve Madridli futbolcuların siyah bant takacakları bildirildi.

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Real Madrid'in onursal başkanı Amancio Amaro Varela vefat etti
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