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Giriş Tarihi: 21.2.2023 10:40

Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu!

Tyler Boyd’un yeni takımı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Kasım ayında yollarını ayırdığı Tyler Boyd Los Angeles Galaxy'e imza attı.

Beşiktaş'ın Kasım ayında yollarını ayırdığı Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu. MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Tyler Boyd'la sezon sonuna kadar 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Tyler Boyd, Beşiktaş'la sözleşmesini Kasım ayında sonlandırmıştı.

10 kez ABD Milli Takımı'nda oynayan Tyler Boyd, 2019 yılında Ankaragücü'ne transfer olarak Türkiye'ye kiralık sözleşmeyle adım atmış, daha sonra Beşiktaş, Vitoria Guimaraes kulübünden 2.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek ABD'li oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş kadrosundaki 1,5 sezonun ardından Sivasspor'a ve ardından Çaykur Rizespor'a kiralanan Boyd, siyah beyazlı formayla 35 maçta 4 gol 1 asist, Çaykur Rizespor'da 29 maçta 2 gol 3 asist, Sivasspor'da 15 maçta 5 gol ve Ankaragücü'nde 14 maçta 6 gol 4 asistlik katkılar sağlamıştı.

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Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu!
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