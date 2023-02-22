Abdullah Avcı Maxi Gomez’e güveniyor! Uruguaylı oyuncu performansı ile dikkat çekiyor...

Son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çeken Trabzonspor'un santrforu Maxi Gomez, yarın oynanacak Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında teknik direktör Abdullah Avcı'nın hücumda elini güçlendiriyor.

Takımın en kreatif oyuncularının başında gelen Uruguaylı yıldız, ilk maçta sahada basmadık yer bırakmazken, Larsen'in golünün de hazırlayıcısı oldu.

Sağdan- soldan yaptığı savunma arkası koşularla ve hızlı bindirmelerle İsviçre ekibini yıpratan Gomez, yarınki karşılaşmada Avcı'nın yine en büyük kozlarından biri olacak.

26 yaşındaki forvetin Basel mücadelesinde ağlara gönderdiği gol ise büyük bir şanssızlıkla ofsayt engeline takılmıştı.



AĞAOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 16 Şubat'ta oynanan Basel maçı için teşekkür mesajı yayımladı. Ağaoğlu, mesajında "Olumsuz hava koşullarına rağmen stadyuma gelen, hatıra biletlere ilgi gösteren tüm sporseverlere, TFF başkanı ve tüm yöneticilere sonsuz teşekkürlerimizi sunarım" ifadelerini kullandı.



HAMSİK TEKNİK EKİBE!

Sezon sonunda bordo-mavililerle sözleşmesi sona erecek olan Hamsik ile teknik direktör Abdullah Avcı özel bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncunun geleceği hakkında konuların konuşulduğu toplantıda 35 yaşındaki Slovak orta sahanın fiziksel durumuna göre hareket edileceği öğrenildi. Abdullah Avcı'nın, futbol kariyerini sonlandırması halinde Hamsik'i teknik ekibinde görmek istediği belirtildi.



BASEL MAÇININ HAKEMİ LAHOZ

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın İsviçre temsilcisi Basel'e konuk olacağı play-off turu rövanş maçını, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak. Trabzonspor, evinde oynadığı ilk müsabakada 1-0 galip gelerek rövanş öncesi avantajı cebine koymuştu.