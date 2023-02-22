Boyd yeni takımına imza attı! Beşiktaş’tan alacağı düştü...

Beşiktaş'tan kasım ayında tek taraflı fesih hakkını kullanarak ayrılan Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu. MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Boyd ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Böylece siyah-beyazlı kulüp, ABD'li futbolcuya ödemekle yükümlü olduğu 1 milyon 50 bin Euro'luk ücretin büyük bölümünden kurtuldu.

Boyd'dan yeni takımında ne kadar kazanacağına dair bilgi istendi. Böylece, önümüzdeki 4 ay için oyuncunun yeni kazancı, Beşiktaş'tan alacağı ücretten düşülecek ve aradaki fark ödenecek