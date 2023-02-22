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Giriş Tarihi: 22.2.2023 15:23

İzmir'deki Göztepe-Başakşehir hazırlık maçının geliri depremzedelere aktarılacak

AA
İzmir’deki Göztepe-Başakşehir hazırlık maçının geliri depremzedelere aktarılacak

Göztepe ile Medipol Başakşehir'in 25 Şubat Cumartesi günü İzmir'de oynayacağı hazırlık maçının geliri depremzedeler için gerekli kamu kurumlarına aktarılacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın biletlerinin yarın saat 10.00'dan itibaren satışa sunulacağı belirtildi.

Tüm gelirinin depremzedelere bağışlanacağı hazırlık maçında kombine biletlerin geçersiz olacağı, Passolig kart zorunluluğu bulunmadığı kaydedildi.

Öncelikle VIP 200, Doğu ve Güney tribünlerinin açılacağı karşılaşma için 1. kategori biletlerinin 365, 2. kategorinin 145 ve 3. kategorinin de 55 liradan satılacağı ifade edildi.

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İzmir'deki Göztepe-Başakşehir hazırlık maçının geliri depremzedelere aktarılacak
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