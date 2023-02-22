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Giriş Tarihi: 22.2.2023 10:55

Sivasspor Başkanvekili Erdal Sarılar’ın acı günü

İHA
Sivasspor Başkanvekili Erdal Sarılar’ın acı günü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar’ın annesi Güler Sarılar, hayatını kaybetti.

Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar'ın annesi Güler Sarılar, hayatını kaybetti. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanvekilimiz Erdal Sarılar'ın annesi Güler Sarılar'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Güler Sarılar'a yüce Allah'tan rahmet; başta Sarılar ailesi olmak üzere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Güler Sarılar'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yukarı Tekke Mezarlığı Ay Yıldız Camii'nden kaldırılacaktır."

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Sivasspor Başkanvekili Erdal Sarılar’ın acı günü
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