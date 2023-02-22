Son dakika deprem haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan afetzedeler için dev fedakarlık!

Türk futbolunun lokomotifi olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, asrın deprem felaketi sonrası afetzedelere yardım için adeta seferber oldu.

İşte 4 büyüklerin yaptığı dev yardımlar;

ASLAN 95 TIR MALZEME TAŞIDI

- Avrupa yakasında Nef Stadı, Anadolu yakasında Taçspor Tesisleri deprem yardım toplama merkezi olarak faaliyete geçirildi.

- Zaniolo için Roma'ya gitmeye hazırlanan Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, planını değiştirdi ve Hatay'a geldi.

- Erden Timur'un organizasyonuyla Hatay ve çevresinde depolar kiralandı, yardım malzemeleri ile yüklenen Galatasaray'ın tırları afet bölgelerine yola çıktı.



- Sabah 8'de kapılarını açan Aslantepe'de gece 11'e kadar yardım malzemeleri (eşya ve gıda) toplandı.

- Galatasaray'ın aktif sporcuları ve hocaları bizzat yardım merkezinde çalışarak destekte bulundu. Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu afet bölgelerine giderek hem yardım etti hem de depremzedelere moral verdi.



- Yeni transfer Zaniolo'ya 17 yaşında hayatını kaybeden Muhammed Emin Özkan'ın anısına 17 numaralı forma verildi.

- Afet bölgelerindeki en büyük ihtiyaçlardan mobil tuvalet için bağış kampanyası düzenlendi.

- Müzayede yapılarak Galatasaraylı sporcuların giydikleri formalar ve hatırası olan eşyalar (krampon, top ve madalyalar) açık artırmaya sunuldu ve gelirleri depremzedelere bağışlandı.

- Başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün projesi konteyner kentlerle ilgili Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te incelemelerde bulundu.

- Tam 95 yardım malzemeleri ile dolu tır şu ana kadar Galatasaray tarafından afet bölgesine gönderildi.

- Lige verilen arada yapılacak hazırlık maçlarının gelirleri depremzedelere bağışlanacak.

FENERBAHÇE'DE SPORCULAR KAN BAĞIŞINA KOŞTU

- 6 Şubat sabahı Genel Sekreter Burak Kızılhan'ın liderliğinde yöneticiler ve profesyonellerle kriz masası oluşturuldu.

- Sosyal medya hesapları tamamen deprem odaklı iletişime döndü. Anbean AFAD bilgilendirmeleri paylaşıldı.

- Fenerbahçe Kulübü, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız" sloganı ile Ülker Stadı'nı yardım deposuna çevirdi ve 7/24 malzeme alımına açık olduğu duyuruldu.

- Başta AFAD'ın yayınladığı ihtiyaç malzemeleri olmak üzere binlerce koliden oluşan 45 yardım tırı afet bölgelerine gönderildi. 50 bin 790 koli afet bölgelerine ulaştırıldı.

- Burada ilk gün itibariyle Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır, Eda Erdem başta olmak üzere tüm sporcularla iletişim gerçekleştirildi, halkımıza afet bölgelerine yardım çağrısı yapıldı. Çadırlardan oluşan bir tır ayrıca bölgeye gönderildi.

- Depremden kurtulan canlarımız için Kızılay ile koordineli olarak Ülker Stadı kan bağışına açıldı, birlik ve beraberlik kanımızda var diyerek 3 gün boyunca kan bağış kampanyası yapıldı. Bu süreçte yöneticiler, futbolcular, voleybolcular, basketbolcular, çalışanlar, halk, kongre üyeleri toplamda 2 binden fazla insan kan verdi.

- Fenerbahçeli milli boksörler bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek oldu.



- Fenerbahçe sosyal medya hesapları, deprem bölgesindeki çocuklarla sürekli paylaşımlarda bulundu. Depremden kurtulan, sosyal medyaya yansıyan Fenerbahçeli çocuklarla iletişime geçildi, stadyumda çocuklar ağırlandı, Samandıra'da misafir edildi, forma hediye edildi, onlara moral verildi.

TRABZONSPOR, BASEL MAÇININ TÜM GELİRİNİ VERDİ

- Statta kurulan yardım toplama merkezinde taraftarlar gönüllü olarak çalışırken toplanan malzemeler önce gruplara ayrıldı ve AFAD ile iş birliği halinde bölgeye gönderildi.

- Kulübün takım otobüsü deprem bölgesine sürekli sefer yaparak afetzedeleri gitmek istedikleri şehirlere ulaştırdı.

- 1 TIR dolusu içme suyu yardımı yapıldı.

- TS Club depolarında bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, yağmurluk, battaniye gibi ürünler hemen yola çıkartıldı.

- Basel ile oynanan maçın tüm geliri afetzedelere destek için verildi. Mücadelenin gişe gelirleri dışında tanesi 100 TL'den hatıra biletler satışa çıkarıldı. Toplamda 6 milyon 196 bin 574 TL artı KDV geliri AFAD'a bağışlandı.

- Basel karşılaşması öncesinde taraftar grupları herkesi oyuncaklarla maça davet etti. Stat girişinde kutularda toplanan oyuncaklar, deprem bölgesindeki çocuklara moral için bölgeye gönderildi. Basel maçında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra kulüp başkanları konuk edildi ve birlik mesajı verildi.

- Milli maç arasında Almanya ve İsviçre'de, geliri depremzedelere verilmek üzere hazırlık maçları yapılması kararı alındı.

- Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesisleri'nde 50 çocuğu ağırlamak için hazırlık yapıldı.

BEŞİKTAŞ 3 İLDE 1000 AİLEYE ÇADIR KENT KURDU

- Toplam 165 insani ihtiyaç yardım tırı bölgeye ulaştırıldı.

- Bölgeye Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 40 adet iş makinesi, 5 tanker mazot gönderildi.

- Kartal Yuvaları'ndan 25 bin adet kışlık kıyafet ve ayrıca 5 bin forma iletildi.

- Hatay ve Kahramanmaraş'ta 125'er adet çadırdan oluşan çadır kentler tamamlandı. Adıyaman'da 125 çadırlık kent bitmek üzere. Çadır kentler toplam 1000 ailenin hizmetinde olacak. Ayrıca konteyner kent kurulacak...

- Çadır kentlere 3.5 tonluk jeneratör, kesintisiz şebeke suyu için hidrofor gönderildi. Çadır kentlerin her birine ayrı ayrı şekilde 350'şer adet yatak ve battaniye ulaştırıldı.



- Bütün çadırların ihtiyacını karşılayacak şekilde elektrikli ısıtıcılar, aydınlatma setleri, 31'er tane çift kabinli mobil WC iletildi.

- Kahramanmaraş ve Adıyaman'a 13'er adet 200'er litrelik su deposu, Hatay'a 5 bin litrelik su deposu, bölgede her gün 5 bin kişiye yemek verilebilecek aşevi kuruldu.

- Depremde yaralanan vatandaşlar için bölgeden özel uçak kaldırıldı ve tedavileri için İstanbul'a getirildi. Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda bölgede çocukların eğitim alacağı spor okulları açılacak.

- Bölgede yaşayan 150 otizmli ve engelli birey bulunan aileye onların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Bunlar içerisinde tekerlekli sandalye, akülü sandalye, tekerlekli yürüteç gibi ihtiyaçlar bölgeye ulaştırıldı.

- Vodafone Park'ın önünde Kızılay'a 400 ünite kan bağışı yapıldı.