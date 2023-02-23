Bu ne hal Ronaldo! Kılıç kuşandı, sahaya indi

TÜRKİYE'DEKİ SEVENLERİ TEPKİLİ

Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hayranlarını ikiye böldü. Yıldız futbolcunun Avrupa'daki rekabeti bırakıp Suudi Arabistan'a gitmesini kabullenemeyen sevenleri, bu paylaşıma tepki gösterdi. Suudi Arabistan vatandaşları ise Ronaldo'nun fotoğraflarına beğeni yağdırdı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle ilgili herhangi bir destek ya da geçmiş olsun mesajı paylaşmayan Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki hayranlarını hayli üzmüştü. Portekizli yıldızın bu konuda halen sessiz kalması tepkilerin büyümesine neden oluyor.