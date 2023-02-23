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Giriş Tarihi: 23.2.2023 10:59 Son Güncelleme: 23.2.2023 11:02

Bu ne hal Ronaldo! Kılıç kuşandı, sahaya indi

Bu ne hal Ronaldo! Kılıç kuşandı, sahaya indi

Cristiano Ronaldo, kulübü Al Nassr’ın düzenlediği Suudi Arabistan’ın kuruluşunun 300. yıl dönümü kutlamalarında yer aldı.  Geleneksel elbiseler giydirilen Ronaldo, takım arkadaşları Anderson Talisca, Luiz Gustavo gibi isimlerle kılıç dansı yaptı.

Cristiano Ronaldo, kulübü Al Nassr'ın düzenlediği Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 300. yıl dönümü kutlamalarında yer aldı. Geleneksel elbiseler giydirilen Ronaldo, takım arkadaşları Anderson Talisca, Luiz Gustavo gibi isimlerle kılıç dansı yaptı.

Manchester United'la sözleşmesini feshedip Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a, senelik 200 milyon euro maaşla imza atan Cristiano Ronaldo yeni kulübüne her geçen gün daha da alışıyor. Yaptığı paylaşımlarda oldukça mutlu olduğu görülen Ronaldo, Al Nassr'ın düzenlediği etkinlikte ön planda yer aldı. Suudi Arabistan'ın kuruluşunun 300. yıl dönümü için düzenlenen kutlamada Al Nassr'ın dünya çapındaki isimleri Cristiano Ronaldo, ANderson Talisca, Luiz Gustavo ve teknik direktör Rudi Garcia, geleneksel kıyafetleri giyip kılıç dansı yaptı.

TÜRKİYE'DEKİ SEVENLERİ TEPKİLİ
Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hayranlarını ikiye böldü. Yıldız futbolcunun Avrupa'daki rekabeti bırakıp Suudi Arabistan'a gitmesini kabullenemeyen sevenleri, bu paylaşıma tepki gösterdi. Suudi Arabistan vatandaşları ise Ronaldo'nun fotoğraflarına beğeni yağdırdı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle ilgili herhangi bir destek ya da geçmiş olsun mesajı paylaşmayan Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki hayranlarını hayli üzmüştü. Portekizli yıldızın bu konuda halen sessiz kalması tepkilerin büyümesine neden oluyor.

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Bu ne hal Ronaldo! Kılıç kuşandı, sahaya indi
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