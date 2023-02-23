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Giriş Tarihi: 23.2.2023 16:54

Inter-Porto maçında olay kavga! Andrea Onana'dan Dzeko'ya sert sözler: Hakeme sızlanmayı kes...

Inter-Porto maçında olay kavga! Andrea Onana’dan Dzeko’ya sert sözler: Hakeme sızlanmayı kes...

Inter ile Porto arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Inter sahasında Porto'yu komuk etti. İnter sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılırken, maça Andrea Onana ve Edin Dzeko kavgası damga vurdu. Porto'nun üst üste pozisyonlara girdiği dakikalarda, oyun durduğu bir anda Edin Dzeko maçın hakemi Srdan Jovanovic ile konuşmaya başladı. O sırada kaleci Andre Onana'nın takım arkadaşına "Hakeme sızlanmayı kes" dediği görüntülere yansıdı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Inter sahasında Porto'yu konuk etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 78. dakikasında Porto'da Otavio kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında ise, 58. dakikada Dzeko'nun yerine oyuna giren Lukaku'nun attığı golle Inter sahadan 1-0 galip ayrıldı.

HAKAN ÖDÜLÜ DEPREMZEDELERE ARMAĞAN ETTİ&NBSP;
Gösterdiği performansla 90 dakikaya damga vuran Hakan Çalhanoğlu maçın adamı seçildi.

29 yaşındaki oyuncu son düdüğün ardından kendisine takdim edilen 'maçın adamı' ödülünü Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören depremzedelere adadı. Yıldız oyuncu kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu ödülü ülkemde zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle" notuyla birlikte paylaştı.

SAHADA KAVGA ÇIKTI
Porto'nun üst üste pozisyonlara girdiği dakikalarda, oyun durduğu bir anda Edin Dzeko maçın hakemi Srdan Jovanovic ile konuşmaya başladı.

O sırada kaleci Andre Onana'nın takım arkadaşına 'Hakeme sızlanmayı kes' dediği görüntülere yansıdı.

Dzeko da Kamerunlu kaleciye 'Kalene dön ve işine bak' diye yanıt verince ikili arasında gerginlik yaşandı. Dzeko ve Onana birbirlerinin üzerine yürürken, Hakan Çalhanoğlu araya girerek eliyle takım arkadaşının ağzını kapattı.

Hakan Çalhanoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada; " "Dzeko ile Onana'nın saha içinde tartışması bir kavga değil, tamamen saf adrenalin kaynaklı. Herşey oldu ve bitti" ifadelerini kullandı.

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Inter-Porto maçında olay kavga! Andrea Onana'dan Dzeko'ya sert sözler: Hakeme sızlanmayı kes...
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