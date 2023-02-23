Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pelkas, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 23.2.2023 14:06

Pelkas, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Pelkas, Fenerbahçe’ye geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'nin sezon başında Hull City'e kiraladığı Dimitrios Pelkas'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döneceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiliz ekibi Hull City'ye kiralık olarak gönderdiği Dimitris Pelkas ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dailymail'de yer alan habere göre Pelkas, kiralık sözleşmesini tamamlamasının ardından sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek. Yunan yıldızın, İngiliz ekibinde kariyerine devam etmeye 'hayır' demeyeceği ancak bu durumun şimdilik arka planda kaldığı ifade edildi.

Haberde 29 yaşındaki oyuncunun, mayıs ayının başlarında İstanbul'a dönmeye hazırlandığı belirtildi. Pelkas'ın, hocası Liam Rosenior ile arasının iyi olduğu da vurgulandı. Bununla birlikte Rosenior'un Pelkas'a güvendiğine dikkat çekildi. Championship ekibinde bu sezon 17 maça çıkan yıldız isim, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Adıyaman'da yıkılan apartman ile ilgili şok gerçek! Müteahhidin ifadesi ve bilirkişi raporu kan dondurdu
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
Türkiye'nin konuştuğu züccaciye mağazasından yeni görüntü! İşte deprem anı...
Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği! İmzalar atıldı
İbrahim, kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti... "Cennette görüşelim olur mu?"
AK Parti'nin seçim beyannamesinde deprem revizyonu
Kalyon Holding 10 günde konteyner kent kurdu... Cemal Kalyoncu: Zor günleri beraberlikle aşacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tanrım ne saflık
Karanlık yetmemiş
ARKADAŞINA GÖNDER
Pelkas, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA