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Giriş Tarihi: 24.2.2023 15:55 Son Güncelleme: 24.2.2023 16:02

Galatasaray Juan Mata için kararını verdi! Yeni sözleşme yapılmayacak...

Galatasaray Juan Mata için kararını verdi! Yeni sözleşme yapılmayacak...

Sezon başında Galatasaray'a 1 yıllığına imza atan Juan Mata ile yeni sözleşme yapılmayacağı ortaya çıktı. 34 yaşındaki İspanyol oyuncu sezon sonunda ülkesine dönecek.

Cimbom'da takıma dahil olan isimlerin yanı sıra gidecek futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı..

Sarı kırmızılılara sezon başında imza atan Juan Mata ile ilgili önemli bir haber geldi..

Sezon başında Galatasaray'a 1 yıllığına imza atan Juan Mata ile yeni sözleşme yapılmayacağı ortaya çıktı.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Galatasaray'a sezon başında imza atan Juan Manuel Mata, Dries Mertens'in arkasında kaldı. 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, ligin bitiminde yeni sözleşme yapılmayacağı öğrenildi.

SADECE 1 MAÇI TAMAMLADI
Galatasaray formasını 10'u Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçta terleten Mata, 3 gol, 2 asistle oynadı. Sadece 424 dakika şans bulan Mata, bu karşılaşmalar arasında sadece Ofspor maçının tamamında sahada kaldı. Diğer maçlarda 90 dakikayı çıkaramadı.

LAS PALMAS İSTİYOR
İspanya 2. Lig'inde lider konumda bulunan Las Palmas'ın, Juan Mata'nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. İspanyol futbolcuyu isteyen Las Palmas, sözleşme imzalamaya hazır olduğunu belirtti. Mata'nın da ülkesine dönmeye karar verdiği ifade ediliyor.

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Galatasaray Juan Mata için kararını verdi! Yeni sözleşme yapılmayacak...
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