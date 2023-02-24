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Giriş Tarihi: 24.2.2023 10:18

Galatasaray'da flaş Sacha Boey kararı! İmzayı atıyor...

Galatasaray’da flaş Sacha Boey kararı! İmzayı atıyor...

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da bu sezon dikkat çeken isimlerden biri Sacha Boey olmuştu. Sezon başında bulduğu şansı iyi değerlendirerek ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle ara transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması sonrası arayışlarını hızlandırdı.

Sezon başında birçok yıldızı renklerine bağlayan Cimbom, kış transfer döneminde de ses getiren takviyelere imza attı.

Galatasaray özellikle Roma forması giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayarak dünya çapında ses getirdi.

Sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun yanı sıra Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi de renklerine bağladı.

Yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sezonun dikkat çeken isimlerinden olan Sacha Boey ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında kamp kadrosuna dahil edilmeyen ve satış listesinde yer alan 22 yaşındaki sağ bek, Leo Dubois'nın sakatlığı sonrası bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

Gösterdiği başarılı performansla taraftarın sevgilisi olan Boey, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Kamerun asıllı Fransız futbolcunun adı başta Liverpool ve Real Madrid olmak üzere Sporting Lizbon, Olympique Lyon ve Crystal Palace gibi takımlarla anılıyor.

Yönetim, 22 yaşındaki yıldızla ilgili flaş bir karar aldı.

SÖZLEŞMESİ 2026 YILINA KADAR UZATILIYOR
Sezonun en başarılı isimlerinden Sacha Boey ile masaya oturacak yönetim, oyuncuya zam yaparak süreci uzatmadan bu görüşmeyi tamamlamayı planlıyor.

Başarılı oyuncunun menajerini İstanbul'a çağıran sarı-kırmızılı ekip, maaşına zam yapacak ve sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatacak.

25 MİLYON EURO'YA SERBEST KALIR MADDESİ EKLENECEK
Ayrıca birçok önemli takımın listesine giren Boey'in sözleşmesine 25 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi eklenecek.

Sacha Boey, bu sezon Galatasraay formasıyla 21 maça çıktı.

Kamerun asıllı Fransız futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi.

22 yaşındaki sağ bekin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Boey'in güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.

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Galatasaray'da flaş Sacha Boey kararı! İmzayı atıyor...
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