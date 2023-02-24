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Giriş Tarihi: 24.2.2023 09:44

George Weah'tan Christian Atsu'nun ailesine destek! 10 bin dolar yardım yaptı...

George Weah’tan Christian Atsu’nun ailesine destek! 10 bin dolar yardım yaptı...

Afrika futbolunun efsanesi olan ve şu anda da Liberya Cumhurbaşkanı olarak siyaset sahnesinde yer alan George Weah, Atsu'nun ailesine destek oldu.

Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun ailesine 10 bin dolar yardım yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Weah, Atsu'nun Gana'nın başkenti Akra'daki evinde devam eden yas törenine temsilcilerini göndererek, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

FIFA Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazanan ilk Afrikalı futbolcu unvanının sahibi Weah, Atsu'nun ailesine 10 bin dolar yardımda bulundu.

Atsu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Atsu'nun cenazesi, 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı ile ülkesi Gana'ya getirilmişti.

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George Weah'tan Christian Atsu'nun ailesine destek! 10 bin dolar yardım yaptı...
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