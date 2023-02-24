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Giriş Tarihi: 24.2.2023 09:31

Trabzonspor'da Marek Hamsik'in alternatifi bulundu! Miha Zajc...

Trabzonspor’da Marek Hamsik’in alternatifi bulundu! Miha Zajc...

Trabzonspor, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız orta sahayı takibe aldı. Abdullah Avcı’dan onaylı 28 yaşındaki oyuncuya lig bitiminde teklif yapılacak. Bordo Mavililer'in bu hamleyle Marek Hamsik’in boşluğunun doldurulması hedefleniyor.

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldızıyla Trabzonspor yakından ilgileniyor. Sarı Lacivertliler'de istediği seviyede forma şansı bulamadığı için kontrat yenilemeyi düşünmeyen 28 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Abdullah Avcı da onay verdi. Lig biter bitmez resmi teklif yapılacak. Öte yandan Gaziantep FK'dan transfer edilen Lazar Markovic, Bordo Mavili formayı giymek için gün sayarken, sakatlıktan dönen Edin Visca, gözünü Adana Demirspor maçına dikti. İşte Trabzonspor'daki son dakika gelişmeleri...

FIRTINA'DAN MIHA ZAJC BOMBASI
Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sözleşmesi bitiyor... Bordo-Mavililer, Slovak yıldızın boşluğunu tanıdık bir isimle doldurmayı planlıyor: Miha Zajc. Fenerbahçe'de orta alandaki oyuncu kalabalıklığı nedeniyle beklediği düzeyde forma şansı bulamayan Zajc, sezon bitiminde takımdan ayrılacak. Yeni kontrat imzalamayı düşünmeyen Zajc için Fırtına devrede. Bordo-Mavililer, oyuncu cephesindeki gelişmeleri yakından takip ederken, menajeriyle de dirsek teması şimdiden kuruldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok beğendiği 28 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın da ilgisi bulunuyor. Dolayısıyla Trabzonspor elini çabuk tutmak istiyor.

Bu sezon Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 925 dakika forma şansı bulabilen Miha Zajc, 3 gol, 1 asistle skor katkısı yaptı.

MAREK HAMSIK'İN YERİNE
Bonservis maliyeti bulunmayan başarılı orta saha oyuncusu konusunda lig biter bitmez resmi teklif yapılacak. Türkiye'de mutlu olan Zajc'ın önceliği, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek. Bordo-Mavili ekipte mevcut kadroda 8 numara eksikliği yaşanırken, bu bölgede Abdülkadir Ömür kullanılıyor. Zajc hamlesiyle, Hamsik'in boşluğunun doldurulması hedefleniyor.

"3 AY DAHA BİZİM FUTBOLCUMUZ"
Basel maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Slovak oyuncu Marek Hamsik'in Trabzonspor'da futbol kariyerine devam edip etmeyeceği sorusunu yanıtlayan Abdullah Avcı, "Hamsik bir dünya futbolcusu. Trabzonspor tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Zaman zaman bazen takımla, bazen Marek'in geleceğiyle ilgili, neler yapmak istediğiyle ilgili konuşuyoruz. İnsan sevdiği bir şeyden kolay kolay uzaklaşmak istemez. Benimle paylaştıkları benimle kalsın. Onu Marek'in ağzında duyarsanız daha sağlıklı olur. Trabzonspor'da olur veya olmaz, bu konuyu Marek'in ağzından duymanız lazım. Marek 3 ay daha bizim futbolcumuz ve kendisinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Trabzonspor'da Marek Hamsik'in alternatifi bulundu! Miha Zajc...
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