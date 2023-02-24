Trabzonspor’da Suleymanov harekatı! Rus basını karadeniz ekibinin ısrarlı olduğunu yazdı...

Bordo mavili kulübün futbol izleme komitesi, sezon sonu için çalışmalarını sürdürüyor. Radardaki oyunculardan birinin Timur Suleymanov olduğu belirtildi.
Rus basını, Pari Nizhny forması giyen 22 yaşındaki forvetle Karadeniz ekibinin yakından ilgilendiğini ve sezon sonunda bu transferin bitebileceğini yazdı.
Kulübüyle kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan genç golcünün, sözleşme uzatma teklifini reddettiği ve Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı yazıldı. Bu sezon Rusya Premier Ligi'nde çıktığı 16 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Suleymanov, 1.83 boyunda. Hücum bölgesindeki bitiriciliği ile dikkat çeken Suleymanov'un kısa vadede Rusya