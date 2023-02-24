Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Suleymanov harekatı! Rus basını karadeniz ekibinin ısrarlı olduğunu yazdı...
Giriş Tarihi: 24.2.2023 09:49

Trabzonspor'da Suleymanov harekatı! Rus basını karadeniz ekibinin ısrarlı olduğunu yazdı...

Trabzonspor’da Suleymanov harekatı! Rus basını karadeniz ekibinin ısrarlı olduğunu yazdı...

Karadeniz devinin, Pari Nizhny Novgorod’un 22 yaşındaki forveti Suleymanov'u sezon sonunda renklerine katacağı öne sürüldü. Rus basını, Trabzonspor’un ısrarlı olduğunu yazdı.

Bordo mavili kulübün futbol izleme komitesi, sezon sonu için çalışmalarını sürdürüyor. Radardaki oyunculardan birinin Timur Suleymanov olduğu belirtildi.

Rus basını, Pari Nizhny forması giyen 22 yaşındaki forvetle Karadeniz ekibinin yakından ilgilendiğini ve sezon sonunda bu transferin bitebileceğini yazdı.

Kulübüyle kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan genç golcünün, sözleşme uzatma teklifini reddettiği ve Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı yazıldı. Bu sezon Rusya Premier Ligi'nde çıktığı 16 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Suleymanov, 1.83 boyunda. Hücum bölgesindeki bitiriciliği ile dikkat çeken Suleymanov'un kısa vadede Rusya

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Lütfü Savaş'ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti
İşte deprem provokatörü Gökhan Özbek ve 23 derece'nin kirli ilişki yumağı!
DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
İbrahim, kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti... "Cennette görüşelim olur mu?"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
İnsanlık ölmemiş! “Adını deftere yazmadıklarımız bile getirip borcunu verdi”
Son dakika haberi: Trabzonspor Avrupa'ya veda etti! Deplasmanda turu elimizden kaçırdık: 2 golümüz ofsayta takıldı...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Son dakika Galatasaray haberi: Wanda Nara, Mauro Icardi ile nasıl barıştıklarını açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Suleymanov harekatı! Rus basını karadeniz ekibinin ısrarlı olduğunu yazdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA