Beşiktaş’tan flaş talep! Hatayspor ve Gaziantep FK maçları geçersiz sayılmalı

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla, iki takımın geçmiş maçlarının aynı şekilde kalacağını, kalan haftalarda ise rakiplerinin 3'er puan alacağını belirtmişti. Beşiktaş Kulübü ise bu karara itiraz etmeye devam ediyor. Konuyla ilgili olarak TFF ile temas halinde olan Siyah-Beyazlılar, başka kulüplerin de bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

TFF kararının hem üst sıraları hem de kümede kalma mücadelesini etkileyeceğini belirten Beşiktaşlı yönetimi, Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçların geçersiz sayılması gerektiğini vurguladı. Bu durumun sadece kendilerini değil tüm takımları ilgilendirdiğini dile getiren siyah-beyazlılar, doğru uygulamanın UEFA Şampiyonlar Ligi yönetmeliği olduğunu savunuyor

MÜNİH TÜRKGÜCÜ ÖRNEĞİ

Söz konusu yönetmeliğin 28 maddesinin 3. bendinde "Bir kulüp, grup aşamasındaki maçları tamamlamadan diskalifiye edilir veya herhangi bir nedenle yarışmadan çekilirse tüm maçlarının sonuçları geçersiz sayılır ve puanlar kaybedilir" ifadesi yer alıyor. Ayrıca benzer bir durum geçen yıl Almanya'da yaşanmış, 3. Lig'den çekilen Münih Türkgücü kulübünün o güne kadar oynadığı tüm maçlar geçersiz sayılmıştı.