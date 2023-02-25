Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR’ı Alper Ulusoy
Giriş Tarihi: 25.2.2023 13:12

Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR’ı Alper Ulusoy

Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR’ı Alper Ulusoy

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün oynanacak 2 erteleme maçının VAR hakemleri açıklandı. Fenerbahçe’nin evinde oynayacağı Konyaspor maçında Alper Ulusoy VAR hakemi olarak görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını, Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR'da ise Hakan Ceylan ve Ekrem Kan bulunacak.

Giresunspor-Kayserispor karşılaşmasının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun

Günün diğer karşılaşmasında Giresunspor, evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Kemal Yılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Maçın VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun'a AVAR olarak Arda Kardeşler ve Hakan Yemişken eşlik edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibinin kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Beykoz'da kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete mahalleli ateş püskürdü: Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz!
99 depremi bakanı İYİ Partili Koray Aydın’a tepkiler çığ gibi! Polislere çizme giydirmiş
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Üst üste konuldu: Havadan böyle görüntülendi! Sahibi çıkmayan araçlara ne olacak?
Son dakika: CHP'nin 'İhraç ettik' dediği Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye konuştu: Bir gün önce görüştük böyle bir şey yoktu
Vay canına yüzde 98
SON DAKİKA: Bingöl'de korkutan deprem!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gene ölürler
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe - Konyaspor maçının VAR’ı Alper Ulusoy
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA