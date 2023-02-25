Mehmet Büyükekşi'den "İyilik için omuz omuza" çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TFF önderliğinde bir araya gelecek spor camiası 1 Mart'ta depremzedeler için ortak bağış kampanyası gerçekleştirecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi; A Spor, beIN Sports, TRT Spor, Tivibu Spor ve TV 8,5'un ana paydaşı olduğu 'Omuz Omuza' kampanyası için şu çağrıyı yaptı:



"Gelin birlikte; 1 Mart'ta futbolumuzun ve tüm Türkiye'nin bütün renklerini kırmızı beyaz altında buluşturalım. Futbolun iyileştirici gücü sayesinde yaralarımızı hep birlikte iyilik için omuz omuza vererek saralım."