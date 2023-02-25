Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal, Mduduzi Shabalala’yı istiyor

Beşiktaş, transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle savunmasını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş teknik heyeti, orta sahaya ve ileri uç bölgesi için de genç ve gelecek vadeden bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ara transfer dönemi başladığı günden bu yana Chelsea'nin 18'lik yıldız Andrey Santos'u kiralamak için Palmeiras'la yarışan Beşiktaş'ın gündemindeki diğer bir ismin de Mduduzi Shabalala olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlıların hafta sonunda Kaizer Chiefs ile Orlando Pirates arasındaki oynanacak Güney Afrika derbisinde 19 yaşındaki yıldız adayını izleyeceği ortaya çıktı. Shabalala, Beşiktaş'ın scoutlarının kendisini izleyeceği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Avrupa'dan gözlemcilerin tribünde olmaları derbi öncesinde heyecanımı artırdı. Bence Güney Afrika'da oyuncular olarak daha yapacak çok şeyimiz var. Bu yüzden Avrupa'yı istiyorum" açıklamasında bulundu.

Daha önce Belçika'da Westerlo ve İspanya'da Villareal'in genç takım seviyesinde denemeleri olan Shabalala; sağ kanat, orta saha ve forvet arkasında oynayabiliyor. (Sporx)