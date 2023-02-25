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Giriş Tarihi: 25.2.2023 21:33

Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor Giresunspor'u mağlup etti

İHA
Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor Giresunspor’u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor sahasında, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Kayserispor'un gollerini Mane ve Thiam atarken, Giresunspor'un tek golünü Bajic kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor sahasında, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.

MS | Giresunspor 1-2 Kayserispor

6. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Mane-Cardoso verkaçında kaleciyle karşı karşıya kalan Mane topu ağlara yolladı. 0-1
12. dakikada Savicevic'in ceza alanı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.
17. dakikada Mane'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cardoso'nun vuruşunu kaleci Onurcan kornere çeldi.
29. dakikada gelişen Giresunspor atağında Kayserispor ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Sainz'in röveşatası üstten dışarı gitti.
40. dakikada Campanharo'nun pasında defansın arkasına sarkan Thiam, topu filelerle buluşturdu. 0-2

44. dakikada kaleci Ferhat'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Serginho'nun şutunu kaleci Bilal kornere çeldi.
45+3. dakikada Giresunspor'da Alper'in sol kanattan ceza alanına ortasında Perez'in kafa vuruşu defansa çarparak kornere gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Savicevic'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Perez'in vuruşu üstten dışarı gitti.
53. dakikada Serginho'nun sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Savicevic'nin kafa vuruşunu kaleci Bilal kornere çeldi.
58. dakikada Savicevic'in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Serginho ceza yayı üzerindeki Bajic'i gördü. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 1-2
67. dakikada Kayserispor ceza alanında yaşanan karambolde Serginho'nun şutu üst direkten geldi, dönen topu savunma uzaklaştırdı.
70. dakikada Gökhan'ın sağdan ortasında Thiam bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Ferhat topu kornere çeldi.
83. dakikada Mane'nin pasıyla Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Ferhat gole izin vermedi.

MAÇ SONUCU 1-2

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Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor Giresunspor'u mağlup etti
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