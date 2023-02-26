Beşiktaş - Antalyaspor maçının VAR’ı Serkan Tokat

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta ve 23. hafta erteleme mücadelelerinin VAR hakemleri açıklandı. 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek.

Karşılaşmada Aldulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını, Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Emre Malok ve Kerem Ersoy bulunacak.



DİĞER VAR HAKEMİ METE KALKAVAN

Günün diğer karşılaşmasında 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Maçın VAR koltuğunda da Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'a AVAR olarak Alper Çetin ve Serkan Ok eşlik edecek.