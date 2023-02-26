Orkunlu Feyenoord, Burak Yılmaz ve Oğuzhanlı Fortuna Sittard’a acımadı





Ev sahibi ekipte Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup; Feyenoord'ta ise Orkun Kökçü karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Hollanda Eredivisie'nin 24'üncü haftasında Fortuna Sittard, 3 Mart'ta deplasmanda Utrecht ile karşılaşacak, Feyenoord ise Groningen'i konuk edecek.