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Giriş Tarihi: 26.2.2023 16:33 Son Güncelleme: 26.2.2023 17:01

Orkunlu Feyenoord, Burak Yılmaz ve Oğuzhanlı Fortuna Sittard'a acımadı

DHA
Orkunlu Feyenoord, Burak Yılmaz ve Oğuzhanlı Fortuna Sittard’a acımadı

Feyenoord, Hollanda Eredivisie'nin 23. haftasında Fortuna Sittard'ı deplasmanda 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Orkun Kökçü, Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup 90 dakika forma giydi.

Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un formasını giydiği Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 23'üncü hafta karşılaşmasında Orkun Kökçü'nün formasını terlettiği lider Feyenoord'u konuk etti. Feyenoord, ilk yarısını 3-0 önde kapattığı karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak puanını 52'ye yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada kendi kalesine Ximo Navarro, 16. dakikada Mats Wieffer, 43. dakikada Santiago Gimenez ve 63. dakikada Igor Paixao kaydetti. Fortuna Sittard'ın golleri ise 48. dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde Deroy Duarte ve 84. dakikada Dimitrios Siovas'tan geldi.



Ev sahibi ekipte Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup; Feyenoord'ta ise Orkun Kökçü karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Hollanda Eredivisie'nin 24'üncü haftasında Fortuna Sittard, 3 Mart'ta deplasmanda Utrecht ile karşılaşacak, Feyenoord ise Groningen'i konuk edecek.

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Orkunlu Feyenoord, Burak Yılmaz ve Oğuzhanlı Fortuna Sittard'a acımadı
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