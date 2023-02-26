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Giriş Tarihi: 26.2.2023 12:47

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: El Shaarawy için teklif yükseltildi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: El Shaarawy için teklif yükseltildi

Beşiktaş'ın El Shaarawy ısrarı devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip, İtalyan forvet için Roma'ya yaptığı teklifi yükseltti.

Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda hücum hattının soluna takviye yapmak için girişimlerde bulunan Beşiktaş, gözüne El Shaarawy'i kestirdi.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ara transfer döneminde öncellikle bedelsiz olarak transfer etmeye çalışmıştı ancak Serie A temsilcisini bu teklifi kabul etmedi. İlk teklifinde Roma'yı ikna edemeyen Siyah-beyazlı yönetim, El Shaarawy için teklifini 1,8 milyon euroya çıkardı ama tekrar olumsuz geri dönüş aldı.

Olumsuz sonuçların ardından Beşiktaş, Mısır asıllı İtalyan forvet için teklifini tekrar yükselterek 2 milyon euroya çıkarttı. Roma'nın ilerleyen günlerde Beşiktaş'ın teklifine yanıt vermesi bekleniyor. El Shaarawy bu sezon Roma formasıyla Serie A'da 17 maçta forma giyerken 3 gol sevinci yaşadı. (Fanatik)

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: El Shaarawy için teklif yükseltildi
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