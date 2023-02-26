Karşılaşmada depremzedelere destek vermek amacıyla birliktelik eylemi gerçekleştirildi. Kadıköy'deki mücadeleyi TFF Başkanı, Trabzon Başkanı, Beşiktaş Başkanı, Antalya Başkanı, Adana Demir Başkanı, Karagümrük Başkanı, Sivas Başkanıve F.Bahçe Başkanıbirlikte tribünden izledi. Mehmet Büyükekşi, 1 Mart'ta başlayacak olankampanyası hakkında bilgi verdi.Büyükekşi, "Guardiola, Klopp, Wenger, İlkay Gündağan, Guti, Kaka gibi birçok ismi 15 Haziran'a kadar sürecek kampanyamızda bir araya getirmeyi hedefliyoruz.ihtiyacı için kullanılacak. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya çalışıyoruz" dedi. Ali Koç, "Bizim en büyük sorumluluğumuz deprem ile ilgili hassasiyeti, dayanışma ruhunu, yardımseverliği daha dinç tutmak. 1 ailenin bile barınma sorununu çözsek bu kutsal bir şeydir" diye konuştu.Çebi, "Ali Koç'a daveti için teşekkür ediyorum. Ahmet Ağaoğlu'nun başlattığı bu birlikteliği devam ettirmek istiyoruz. 1 Mart'ta başlatacağımız kampanyada devletimizin ve milletimizin yanındayız" ifadelerini kullanırken Ahmet Ağaoğlu ise şunları söyledi: "Var gücümüzle çalışacağız." şeklinde konuştu.STADIN reklam panoları ve skorboardlarda deprem felaketinde vefat eden dernek üyeleri, çalışanlar ve taraftar gruplarının isimleri ile "Yaraları Birlikte Saracağız", "Bizim Canımız Türkiye" ve "Ülkemizin Başı Sağ Olsun", "El ele verip birlikte ayağa kalkacağız" yazıları yer aldı.F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un daveti üzerine maça gelen TFF ve kulüp başkanları karşılaşmadan önce ortak bir açıklama yaptı. Başkanların birlikteliği, bugünkü Beşiktaş- Antalya maçında da devam edecek. Çebi'nin davetiyle, kulüp yöneticileri Vodafone Parkt'ta da beraberlik mesajı verecek.Taraftarlar, "Türkiye Üşüme F.Bahçe Seninle" şeklinde tezahüratta bulunurken deprem bölgesine gönderilmesi için atkı, bere ve eldivenleri stat zeminine attı.