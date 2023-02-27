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Giriş Tarihi: 27.2.2023 17:52

Francesco Farioli dönemi sona erdi! Alanyaspor ayrılığı resmen duyurdu...

İHA
Francesco Farioli dönemi sona erdi! Alanyaspor ayrılığı resmen duyurdu...

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını bildirdi.

Alanyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada Başkan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Francesco Farioli ve ekibine, kulübe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. Görev yaptığı süreçte Francesco Farioli ve ekibi her zaman takımımıza iyi futbol oynatmak istemiş, genç oyuncular kazandırmıştır. Bu süreçte kulüp olarak Süper Lig sıralamasında beşincilik elde etmiş ve kupa yarı finali başarısı da yaşatmıştır. Yapmış oldukları çalışmalar, göstermiş oldukları profesyonel tutum ve azim için kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Çavuşoğlu, daha sonra Farioli ve teknik heyete plaket takdim etti.

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Francesco Farioli dönemi sona erdi! Alanyaspor ayrılığı resmen duyurdu...
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