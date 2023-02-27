Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, New York City'nin genç yıldızına kancayı taktı! Yapılan teklif ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 27.2.2023 10:59

Galatasaray, New York City'nin genç yıldızına kancayı taktı! Yapılan teklif ortaya çıktı...

Galatasaray, New York City’nin genç yıldızına kancayı taktı! Yapılan teklif ortaya çıktı...

Transferde genç oyuncuları gündeminde tutan Galatasaray, sürpriz bir ismin peşine düştü. Sarı-kırmızılılar, ABD'nin New York City takımında forma giyen Talles Magno ile yakından ilgileniyor. Genç oyuncunun kulübüyle temasa geçen Cimbom, teklifini yaptı. İşte o rakam...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gençlik operasyonu son sürat devam ediyor. Birçok ismi takipte olan Aslan'ın listesine sürpriz bir isim eklendi. Sarı-Kırmızı ekip, ABD Ligi'nde New York City forması giyen Talles Mango için harekete geçti.

TALLES MANGO'YA 10 MİLYON DOLAR!
2002 doğumlu oyuncu için Magno için bonuslar ve bir sonraki satışın da dahil olduğu yaklaşık 10 milyon dolar'ı bulan bir teklif verdiği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin ABD kulübünden cevap beklendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Magno transferindeki en büyük avantajının Türkiye'yi yakından tanıyan menajeri Carlos Leite olduğu da ifade edildi.

Her iki kanatta da forma giyebilen Talles Magno, santrfor bölgesinde de oynayabiliyor. Brezilyalı futbolcu, ülkesinin alt yaş milli takımında 6 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol kaydetti.

Talles Magno'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Vasco'nun altyapısında yetişen Magno, 2019 yılında A takıma yükseldi. 2021 yılında 7.27 milyon euro bonservis bedeliyle ABD'nin New York City takımına transfer oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

MHP lideri Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa etti: Şehitlerimize ve mileltimize büyük saygısızlık
SON DAKİKA: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş altın makas ile açmıştı! 68 kişiye mezar oldu...
Fatih Portakal'dan provokatif 'kan' paylaşımı! Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan tepki
SON DAKİKA | AFAD Başkanı açıkladı: Depremlerde can kaybı yükseldi
Yardıma koştu, işsiz kaldı! "Eşim duymasın diye her sabah işe gider gibi çıkıyorum"
CHP'den altılı koalisyonu karıştıracak hamle! Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi: Bir isim üzerinde anlaştık
Tribünlere kadar düştüler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Masa da masaymış haa
Erdoğan müjdeyi verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, New York City'nin genç yıldızına kancayı taktı! Yapılan teklif ortaya çıktı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA