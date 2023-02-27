Mavi Şimşek sobelendi

İlk yarısı 0-0 biten erteleme maçında Güney ekibi, 79’da Badou Ndiaye’nin vuruşuyla öne geçti. Ev sahibi takım, yeni transferi Kayode ile cevap verdi
Deprem nedeniyle 23. haftadan ertelenen maçta HangiKrediÜmraniyespor ileAdana Demirspor 1-1berabere kalarak puanlarıpaylaştı. İlk yarı karşılıklı ataklardan iki takım da sonuç bulamadı. Devrenin ardından konuk Adana ekibi, oyuncu değişiklikleriyle rakibini baskı altına aldı. Üst üste pozisyonlardan eli boş dönen Mavi Şimşekler, 79'daBadou Ndiaye'ninvuruşuyla üstünlüğübuldu. Ancak golü kalesinde görmesine rağmen gardını düşürmeyen Ümraniyespor, yeni transferi Kayode'nin golüyle 90. dakikada eşitliği buldu. 90+2'deAdana Demir'deNdiaye'nin vuruşunu,rakip çizgiden çıkarıncamücadele 1-1 sonaerdi. Düşme hattından kurtulmaya çalışan İstanbul ekibi, 4 maç sonra puanla tanıştı.