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Giriş Tarihi: 27.2.2023

Mavi Şimşek sobelendi

Mavi Şimşek sobelendi

İlk yarısı 0-0 biten erteleme maçında Güney ekibi, 79’da Badou Ndiaye’nin vuruşuyla öne geçti. Ev sahibi takım, yeni transferi Kayode ile cevap verdi

Deprem nedeniyle 23. haftadan ertelenen maçta HangiKredi Ümraniyespor ile Adana Demirspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. İlk yarı karşılıklı ataklardan iki takım da sonuç bulamadı. Devrenin ardından konuk Adana ekibi, oyuncu değişiklikleriyle rakibini baskı altına aldı. Üst üste pozisyonlardan eli boş dönen Mavi Şimşekler, 79'da Badou Ndiaye'nin vuruşuyla üstünlüğü buldu. Ancak golü kalesinde görmesine rağmen gardını düşürmeyen Ümraniyespor, yeni transferi Kayode'nin golüyle 90. dakikada eşitliği buldu. 90+2'de Adana Demir'de Ndiaye'nin vuruşunu, rakip çizgiden çıkarınca mücadele 1-1 sona erdi. Düşme hattından kurtulmaya çalışan İstanbul ekibi, 4 maç sonra puanla tanıştı.

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Mavi Şimşek sobelendi
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