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Giriş Tarihi: 27.2.2023 15:54 Son Güncelleme: 27.2.2023 15:57

TFF'den Ziya Şengül açıklaması! Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak...

İHA
TFF’den Ziya Şengül açıklaması! Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde, hayatını kaybeden Ziya Şengül anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu ve teknik direktörü, futbol yorumcusu Ziya Şengül'ün vefat etmesi sebebiyle, 28 Şubat - 6 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerini kullandı.

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TFF'den Ziya Şengül açıklaması! Maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak...
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