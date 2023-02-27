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Giriş Tarihi: 27.2.2023 09:08

Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'a İtalyan kancası! Bologna...

Trabzonspor’un yıldızı Bakasetas’a İtalyan kancası! Bologna...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Anastasios Bakasetas'a İtalya Serie A ekiplerinden sürpriz bir talip çıktı. Bologna, Bakasetas'a talip oldu ve çizme basınında 6-7 milyon Euro'luk bir bütçe ayrıldığı yazıldı.

Müthiş bir sezon geçiren ve Yunanistan Milli Takımı'ndaki performansıyla birlikte çıktığı 33 maçta 11 gol, 11 asistlik skor katkısı gösteren Bakasetas, Avrupa kulüplerinin radarında.

BÜTÇE 6-7 MİLYON EURO
Serie A'da Avrupa potasını zorlayan Bologna, sezon biter bitmez Yunan yıldızın transferi için düğmeye basacak. Çizme basını, Bologna'nın ilk etapta 6-7 milyon euroluk bir bütçe ayırdığını yazdı.

'12 MİLYON EUROYA SERBEST KALIR'
Trabzonspor Yönetimi ise Bakasetas'ın sözleşmesinde yazan '12 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin kullanılmasını istiyor. Başarılı 10 numara ile daha önce Fiorentina ve Sporting Lizbon da ciddi şekilde ilgilenmişti.

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Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'a İtalyan kancası! Bologna...
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