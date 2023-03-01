Çağlar Söyüncü’nün yeni adresi belli oldu! Ön sözleşme imzalandı...

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü, İspanyol devi ile ön sözleşme imzaladı. İspanyol basını, Leicester City ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Çağlar Söyüncü'nün bedelsiz olarak transferinin gerçekleşeceğini duyurdu.

ATLETICO MADRID ÖN SÖZLEŞME İMZALADI

Todofichajes'te yer alan habere göre Brendan Rodgers ile uyum yakalayamayan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön sözleşme imzaladı. Transfer bedelsiz olarak gerçekleşecek.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

Çağlar Söyüncü'nün ayrılması an meselesi. Defans oyuncusu, Leicester'dan serbest oyuncu olarak ayrılacak ve gideceği kulüp Atletico Madrid olacak. Atletico, Türk defans oyuncusuyla ön anlaşma imzaladı. Brendand Rodgers yönetiminde sadece 4 maça başlayabilen Çağlar Söyüncü'nün Leicester ile sözleşme yenilemesi zaten imkansıza yakındı. Oyuncu birkaç teklif aldı ve Liverpool ile sözleşme imzalamak üzereydi. Atletico Madrid burada devreye girdi ve transferi bitirdi. Atletico için dikkate değer bir takviye."

ESKİ HOCASI EROĞLU YENİ TAKIMINI AÇIKLAMIŞTI

Altınordu'da uzun yıllar teknik direktörlük yapan ve sezon öncesinde İzmir ekibinden ayrılan deneyimli hoca Hüseyin Eroğlu eski öğrencisi Çağlar Söyüncü hakkında konuşmuştu. Geçtiğimiz aylarda yapılan röportajda 'Çağlar Söyüncü yeni sezon için Atletico Madrid'le mi anlaştı?' sorusuna Eroğlu, "Evet siz de zaten öğrenmişsiniz. (Gülerek)" cevabını vermişti.