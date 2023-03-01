Di Maria, Juventus’a çabuk adapte oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta top koşturan Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, son maçlarda ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Juventus'un, Torino'yu 4-2 yendiği maçta 1 gol pası veren tecrübeli isim, siyah-beyazlı formayla ligde ve Avrupa Ligi'nde oynadığı son 8 müsabakada 6 gol ve 3 asiste imza attı.Sezon başında Paris Saint Germain'den transfer edilen Di Maria, yeni takımına da çabuk adapte oldu. Bu sezon Juventus ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 7 gol ve 7 asiste ulaştı. Kaydettiği 7 golün 4'ünü Serie A'da bulan Di Maria, ligde 4 de asist yaptı. Arjantinli isim, Avrupa Ligi'nde 3 gol, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 asistlik katkı sağladı.Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz yıl Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da Arjantin Milli Takımı ile şampiyon olma başarısı gösterdi.