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Giriş Tarihi: 1.3.2023 09:15

Ersun Yanal takımıyla ilk antrenmanına çıktı!

DHA
Ersun Yanal takımıyla ilk antrenmanına çıktı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, İtalyan hoca Francesco Farioli ile yollarını ayırığını açıklamıştı. Bu ayrılığın ardından takımın başına Ersun Yanal'ı getiren Alanyaspor'da Ersun Yanal, takımla birlikte ilk antrenmanına çıkt

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında cuma günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Frencasco Farioli'nin istifası üzerine dün Alanyaspor'un teknik direktörlük pozisyonuna 1,5 yıllık imza atan Ersun Yanal ekibiyle birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Alanya Cengiz Aydoğan Tesislerinde, Ersun Yanal gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan turuncu yeşilli ekip, antrenmanı üçlü turnuvayla sürdürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman toplu halde koşuyla sona erdi.

Öte yandan Ersun Yanal'ın takımla ilk çalışmasını Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi.

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Ersun Yanal takımıyla ilk antrenmanına çıktı!
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