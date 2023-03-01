Fatih Terim’in imzalı forması 100 bin TL’ye satıldı! F.Bahçe kongre üyesi aldı...

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi sabahı yasa boğan haberler güne uyandı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen iki deprem yaşandı. Ülkedeki spor kulüpleri seferberlik ilan ederek deprem bölgesine tırlar dolusu yardım gönderdi.
Engelsiz Yaşam Vakfı, müzayedeci Uğur Batur ile iş birliği yaparak bağışlanan eşyaların satılması için 'Acılar Paylaştıkça Azalır' etkinliği yaptı. Organizasyona Türk futbolunun efsanelerinden Fatih Terim de katıldı. Terim, 5 numaralı formasını imzalayarak gelirin depremzedelere bağışlanması için bu etkinliğe katıldı.
Sabah gazetesinin haberine göre Fatih Terim'in imzalı formasını Fenerbahçe Kongre Üyesi Merve Mermer, imzalı formayı 100 bin lira karşılığında satın aldı.