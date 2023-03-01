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Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:09 Son Güncelleme: 1.3.2023 10:26

Gabriel Menino'dan Cristiano Ronaldo itirafı! "Daha iyi bir futbolcu olmak için..."

Gabriel Menino’dan Cristiano Ronaldo itirafı! Daha iyi bir futbolcu olmak için...

Palmeiras'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Menino, daha iyi bir futbolcu olmak için Cristiano Ronaldo diyetini uygulamaya karar verdi. Sonrasında yaşadıklarını da anlattı.

Palmeiras'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Menino, Cristiano Ronaldo'nun diyetini uyguladığını ancak işlerin iyi gitmediğini söyledi.

Menino, "Sürekli aynı kilodaydım, biraz daha kilo vermek ve daha fazla kas istedim. Kulübümün beslenme uzmanı Mirtes Sancanelli ile konuştum. Cristiano Ronaldo'nun diyetini uygulamak istediğimi dile getirdim." dedi.

Genç oyuncu, "Kendi mevkimde üçüncü seçenektim ve işleri değiştirmeyi arzuluyordum. Diyete başladım. Aynı gün, mevkimdeki iki oyuncu sakatlandı. Diyet şuydu; kahvaltıda 1 yumurta ve gıda takviyesi, antrenmandan önce gıda takviyesi, öğle yemeğinde balık ve salata, öğleden sonra atıştırmalık olarak yine gıda takviyesi, akşam yemeğinde yine balık ve salata, yatmadan önce de daha fazla gıda takviyesi." diyerek sözlerini sürdürdü.

Diyetin ikinci gününde maça çıktığını belirten Menino, "Maça ilk 11'de başlayacaktım. Çok istekliydim. Maç öncesi ısınmaya çıktım. 5 dakika sonra artık koşamadığımı fark ettim. 'Öleceğim' dedim. Dayanamadım, kendimi yere bıraktım. Teknik direktörüme oynayamayacağımı, beni değiştirmesi gerektiğini söyledim." dedi.

Bu sezon Palmeiras formasını 11 kez terleten Menino, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

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Gabriel Menino'dan Cristiano Ronaldo itirafı! "Daha iyi bir futbolcu olmak için..."
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