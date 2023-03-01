Hatayspor’un golcüsü Ayoub El Kaabi’nin yeni takımı belli oldu! Al-Sadd ile anlaştı...

Deprem felaketi sonrası şehirdeki yıkımlar nedeniyle ligden çekilme kararı alan Hatayspor'da birçok futbolcu takımdan ayrılırken, Faslı futbolcu Ayoub El Kaabi'nin sözleşmesinin feshedildiği de dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmişti.



29 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu. Başarılı futbolcu, Katar ekibi Al-Sadd ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Al-Sadd, golcü oyuncunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.



2021-2022 sezonu başında Hatayspor'a transfer olan El Kaabi, 53 lig maçında 26 gole imza attı.