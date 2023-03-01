Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor'un golcüsü Ayoub El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu! Al-Sadd ile anlaştı...
Giriş Tarihi: 1.3.2023 15:40 Son Güncelleme: 1.3.2023 15:57

Hatayspor'un golcüsü Ayoub El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu! Al-Sadd ile anlaştı...

Hatayspor’un golcüsü Ayoub El Kaabi’nin yeni takımı belli oldu! Al-Sadd ile anlaştı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olmakla birlikte 10 ilde etkili olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler sonrası birçok kulüp ligden çekilme kararı alırken, oyuncularını da takımlara kiralık gönderdi. Süper Lig'ten de birçok kulübün peşinde olduğu Ayoub El Kaabi'nin yeni adresi Katar oldu. El Kaabi, Katar ekibi Al-Sadd ile anlaştı.

Deprem felaketi sonrası şehirdeki yıkımlar nedeniyle ligden çekilme kararı alan Hatayspor'da birçok futbolcu takımdan ayrılırken, Faslı futbolcu Ayoub El Kaabi'nin sözleşmesinin feshedildiği de dün Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmişti.

29 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu. Başarılı futbolcu, Katar ekibi Al-Sadd ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Al-Sadd, golcü oyuncunun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

2021-2022 sezonu başında Hatayspor'a transfer olan El Kaabi, 53 lig maçında 26 gole imza attı.

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Hatayspor'un golcüsü Ayoub El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu! Al-Sadd ile anlaştı...
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